L'esecutivo sta valutando l'eventualità di abolire il Green pass. L'annuncio arriva dal sottosegretario alla salute Costa.

Il Green Pass potrebbe essere prossimamente abolito. L’annuncio è arrivato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Nel corso di un intervento fatto ai microfoni di Radio 24, Costa ha sottolineato come il miglioramento della situazione pandemica potrebbe finalmente portare ad un allentamento delle misure: “Credo che con la fine dello stato di emergenza sicuramente inizierà una fase nuova che sarà messa in evidenza da un allentamento delle misure restrittive”, ha affermato.

Covid, il sottosegretario alla Salute Costa parla dell’eventualità di abolire il Green Pass

Il sottosegretario alla Salute dunque, parlando della possibilità di allentare le misure, compresa l’abolizione del Green Pass ha spiegato:

“L’abolizione del green pass è un’ipotesi su cui stiamo ragionando. Credo che fortunatamente ormai da parecchi giorni i dati relativi alla pandemia siano dati positivi che mettono in evidenza anche un allentamento della pressione sui nostri ospedali e questo è certamente l’elemento più positivo oltre che la riduzione dei contagi”.

Costa sulle mascherine al chiuso: “È un tema sul quale stiamo riflettendo”

Parlando dell’eventualità di rimuovere le mascherine al chiuso, altro tema molto caldo, ha invece osservato: “È un tema sul quale stiamo riflettendo, abbiamo dato un primo segnale con l’eliminazione delle mascherine all’aperto e certamente nelle prossime settimane valuteremo la questione anche qui facendo delle valutazioni tra quelli che sono i luoghi più affollati rispetto a quelli dove c’è minore concentrazione di persone”.

“L’obbligo vaccinale per gli over 50 è fino al 15 giugno”

Infine il sottosegretario della salute, nella sua riflessione ha dato spazio all’obbligo vaccinale destinato agli over 50 e la cui scadenza è fissata al 15 giugno: “L’obbligo vaccinale per gli over 50 è fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell’obbligo, il governo farà le dovute valutazioni”.