Non ci sono buone notizie riguardanti i casi di Covid in Italia: i contagi sono recentemente aumentati del 53,3%, passando da circa 9.000 a 13.672. A indicarlo è il monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute.

Contagi Covid in Italia: l’indisce di trasmessibilità

L’indice di trasmissibilità Rt, invece, rimane sopra la soglia di epidemia 1, ma sostanzialmente “stabile”. Esso è stato calcolato con dati aggiornati allo scorso 24 luglio e basato su casi con ricovero ospedaliero: pari a 1,24 il 15 luglio (con valori compresi fra 1,14-1,35), rispetto al valore di 1,20 (1,08-1,32) della settimana precedente.

Lieve incremento dei ricoveri

Al 24 luglio, i ricoveri in area medica mostrano un lieve incremento, raggiungendo il 2,4% con 1.517 pazienti ricoverati, mentre i ricoveri in terapia intensiva rimangono stabili al 0,4%, con 38 pazienti.

Ricoveri più elevati nelle fasce di età avanzata

I ricoveri sono più elevati nelle fasce di età avanzata: 47 su un milione di abitanti per la fascia 80-89 anni e 86 su un milione per gli ultranovantenni. Nelle terapie intensive, i ricoveri sono di 1 su un milione per entrambe le fasce di età, con una mortalità di 4 su un milione per l’età 80-89 anni e 12 su un milione per gli over 90.