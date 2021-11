Covid, la Grecia multerà gli over 60 anni non vaccinati a partire da gennaio 2022

Covid, altra tegola per i no vax: in Grecia dal 16 gennaio tutti gli over 60 non vaccinati saranno multati per 100 euro al mese

In Grecia da gennaio 2022 il vaccino sarà obbligatorio per tutti coloro che hanno compiuto almeno 60 anni. Chi rifiuterà l’immunizzazione al Covid verrà multato mensilmente.

Covid, in Grecia limitazioni per i non vaccinati

La Grecia è stat tra i primi Paesi europei che hanno deciso di intraprendere una politica restrittiva separata per vaccinati e no vax: già da qualche settimana per avere accesso a spazi pubblici al chiuso è necessario il Certificato vaccinale o di avvenuta guarigione dal Covid.

Per far fronte al continuo crescere dei contagi e alla minaccia delle varianti – Omicron in particolare – il governo ellenico ha deciso di introdurre l’obbligo vaccinale per gli over 60, pena una multa per ogni mese trascorso senza immunizzarsi.

Covid, Grecia: multa per i non vaccinati over 60

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che dal 16 gennaio 2022 vaccinarsi contro il Covid sarà obbligatorio per gli over 60, pena una multa di 100 euro per ogni mese senza almeno la prima dose.

«Dal 16 gennaio tutti gli over 60 devono aver almeno preso appuntamento per la prima dose. Chi non lo fa deve pagare una multa di cento euro»: queste le parole pronunciate dal premier durante un il consiglio dei ministri. Inoltre, il denaro delle multe sarà destinato ad un fondo speciale per finanziare gli ospedali pubblici.

Covid, multa per i non vaccinati: non solo la Grecia

L’Austria ha deciso di adottare una politica ancora più rigida: dopo il lockdown, infatti, è in sede di discussione la proposta che porterebbe all’obbligo vaccinale per tutta la popolazione, a partire dal 1 febbraio 2022.

A dare l’annuncio è lo stesso il ministro della Salute austriaco, Wolfgang Mueckstein.

Anche in questo caso, chi non si vaccinerà dopo l’entrata in vigore del DL rischia sanzioni da 3.600 euro fino ad oltre 7.000. Gli esenti saranno i bambini fino agli 11 anni.