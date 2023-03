Covid, l'Oms riclassifica le varianti: "Nessuna è preoccupante"

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato le varianti e sottovarianti Covid in base alla loro pericolosità. Nella giornata di oggi, l’organizzazione ha comunicato di aver rivoluzionato tutto il sistema di classificazione e le denominazioni delle varianti stesse.

Covid, la riclassificazione delle varianti secondo l’Oms

L’agenzia Onu per la salute ha fatto sapere che “Per corrispondere meglio all’attuale panorama globale delle varianti e per valutare in modo indipendente i vari sottolignaggi di Omicron in circolazione” – le varianti Covid saranno classificate come sotto monitoraggio (Vum), varianti di interesse o varianti di preoccupazione. Attualmente, la casella delle varianti di preoccupazione risulta essere vuota, mentre Kraken diventa variante d’interesse.

Modifiche anche nei nomi

Secondo quanto raccontato dall’Oms, si è deciso di fare un cambiamento anche per quanto riguarda i nomi. Solo le varianti di preoccupazione, infatti, avranno assegnata una lettera greca. Questi cambiamenti, però, viene sottolineato ancora una volta dagli esperti: “Non implicano che la circolazione dei virus Omicron non rappresenti più una minaccia per la salute pubblica. Si tratta di modifiche apportate al fine di identificare meglio minacce aggiuntive o nuove rispetto a quelle poste dagli attuali virus Omicron in circolazione.”