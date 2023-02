Ecco come il Covid stressa il cuore: lo studio Usa che lo dimostra parte dal principio dei sintomi: stress ossidativo, infiammazione, alterazione dei battiti, compromissione della funzione di pompa di sangue e ossigeno agli altri tessuti.

Sarebbero questi alcuni esempi della gamma di effetti che l’infezione da Sars-CoV-2 produce sul muscolo cardiaco. Effetti che sono stati individuati e descritti da Andrew Marks, cardiologo e professore di biofisica alla Columbia University, e Steven Reiken, ricercatore del laboratorio di Marks.

Ecco come il Covid stressa il cuore

Sono loro gli autori insieme ad altri colleghi di uno studio che sarà presentato a San Diego, in California, al 67esimo meeting annuale della Biophysical Society.

Ma di cosa parliamo? Del fatto che il Covid può “causare problemi cardiaci potenzialmente letali”. Lo studio indica che le persone con Covid, rispetto ai non infettati, corrono un rischio del 55% maggiore di “subire un evento cardiovascolare grave come infarto, ictus o morte”. AdnKronos che ha trattato la new spiega anche che quelle stesse persone “hanno anche più probabilità di manifestare altri problemi al cuore come aritmie o miocardite, ossia infiammazione del muscolo cardiaco”.

Il ruolo del calcio e i livelli irregolari

E il legame fra coronavirus e danni cardiaci? Nel tessuto di chi ha il Covid, il team ha osservato “aumenti dello stress ossidativo e segnali di infiammazione. I ricercatori hanno anche riscontrato delle modifiche in una proteina chiamata RyR2, responsabile della regolazione dei livelli di ioni calcio nel cuore”. Gli studiosi hanno usato “un modello di topo infettato da Sars-CoV-2. Hanno visto così cambiamenti nel tessuto cardiaco del roditore malato di Covid-19, tra cui infiltrazione di cellule immunitarie, accumulo di collagene indicativo di lesioni, morte di cellule cardiache e formazione di coaguli di sangue”.