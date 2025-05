Covid LP.8.1: nuova variante in arrivo con alti rischi per la popolazione

Covid, cosa sappiamo sulla nuova variante LP.8.1 e le strategie migliori per contrastare un possibile contagio.

Il Covid è stato il virus protagonisti degli 2020 e 2021 con una pandemia che ha bloccato il mondo ed in particolare in Italia è stato molto aggressivo nella fase iniziale. Si è smesso di parlarne perché grazie ai vaccini l’incidenza sulla popolazione mondiale è andata a diminuire con il passare degli anni. In questo periodo il virus si è evoluto e ora arriva la variante LP.

Covid, la variante LP. 8.1 di cosa si tratta

La variante LP. 8.1 è diretta discendente di KP 1.1.3 ed appartiene alla famiglia JN.1. Come riporta Leggo.it questa variante preoccupa molto gli esperti perché potrebbe colpire nel prossimo futuro.

Infatti bisognerà puntare ad isolare il ceppo e contrastarlo con un vaccino apposito per la campagna di vaccinazione nel periodo 2025-2026. Il campione d’esordio di questa variante è stato scoperto a luglio 2024.

Il commento dell’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa sulla variante LP.8.1 e di seguito riportiamo il virgolettato sempre proveniente da Leggo.it :

il rischio aggiuntivo per la salute pubblica rappresentato da LP.8.1 è valutato basso a livello globale.

Questo perché i vaccini a cui la maggior parte dei cittadini si è sottoposta sono cross-reattivi sia per la malattia sintomatica che per quella grave.