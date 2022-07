Covid nel Lazio, Vaia (Spallanzani): “La variante buca i vaccini”

Vaia, direttore generale dello Spallanzani, ha spiegato che l'aumento dei contagi Covid deriva dalla maggiore contagiosità di Omicron.

Covid nel Lazio, Vaia: “La variante buca i vaccini”

“Chi parla di nuovo lockdown sbaglia, il Paese deve andare avanti. E mai tornare indietro” ha dichiarato al Corriere della Sera. “È come se fosse un nuovo virus che buca i vaccini che non sono aggiornati. Resta il fatto che è uno strumento fondamentale per proteggere dalle forme gravi della malattia” ha aggiunto l’esperto. Il numero esponenziali dei casi in Lazio è dovuto anche ai turisti, alla mobilità, agli eventi e alle manifestazioni sportive.

“Il virus lo dobbiamo anticipare e non rincorrere. Oggi le persone ricoverate sono over 70 con comorbidità. Molti di loro non avrebbero neanche bisogno di stare in ospedale: con una rete territoriale più performante potrebbero essere anche curati a domicilio” ha spiegato Vaia, aggiungendo che allo Spallanzani non hanno più visto polmoniti interstiziali o eccessivi ricoveri.

Le previsioni per l’autunno

Oltre a ricordare alle persone appartenenti alle categorie più fragili di effettuare la quarta dose di vaccino, tra gli obiettivi per l’autunno c’è l’aggiornamento dei vaccini.

“Prima fra tutte, ventilazione meccanica in tutti i luoghi della socialità, a partire dalle scuole e dai mezzi pubblici. Non posso pensare di vedere ancora per un anno i bambini in classe con i giubbotti perché le finestre devono restare aperte. Un buon sistema di ventilazione meccanica è tre volte più efficace della mascherina, che pure è stato uno strumento fondamentale in pandemia” ha concluso l’esperto.