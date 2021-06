(Adnkronos) – Sono 8 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. "Si tratta dello 0,15% di incidenza, il dato più basso in questa seconda ondata", dice il governatore Luca Zaia. Da ieri non sono stati registrati morti.

I positivi attuali sono 5.200. I pazienti ricoverati per covid sono 338: in terapia intensiva 41 persone, le altre 297 sono in area non critica.