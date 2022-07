Covid, Pregliasco sulla curva dei contagi: “La prossima settimana avremo una decrescita”

La curva dei contagi potrebbe nei prossimi giorni iniziare la sua fase di decrescita. Lo ha fatto sapere il virologo Fabrizio Pregliasco.

Nei prossimi giorni potremo aspettarci una fase di decrescita della curva dei contagi di Covid-19. A dirlo è il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. L’esperto, sentito da Adnkronos Salute, ha fatto un bilancio su come si è evoluto il virus e come potrebbe ancora evolversi: “Il mese di agosto va verso il meglio”, ha spiegato a tale proposito.

Covid, Pregliasco: “La prossima settimana sperabilmente avremo una decrescita”

Proprio parlando di come l’andamento della curva potrebbe cambiare ha spiegato: “La prossima settimana sperabilmente avremo una decrescita. Purtroppo abbiamo imparato che i parametri più brutti, in particolare quello della mortalità, sono sempre in ritardo di una quindicina di giorni, e in proposito voglio sottolineare il fatto che questo dato ribadisce che il virus c’entra con queste morti, laddove molti negazionisti sostengono che sono persone morte ‘con Covid’ e non ‘per Covid”.

“Non abbassiamo la guardia”

Pregliasco ha poi aggiunto: “Il mese di agosto va verso il meglio. Era ovvio che la nuova variante […] “arrivasse anche in Italia per le sue caratteristiche di diffusività, e come abbiamo visto anche per Omicron potrebbe essere protagonista di una ondata successiva nel prossimo futuro”. L’esperto ha infine concluso: “Spero comunque che la capacità protettiva determinata dalla vaccinazione, dalla necessaria rivaccinazione non ampli troppo il numero dei soggetti suscettibili e le onde siano a digradare”.