Al Petite Maison, secondo locale riconducibile ai titolari del Constellation, è stata revocata la licenza d’esercizio su decisione del Consiglio comunale di Crans-Montana, come comunicato in una lettera ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Crans-Montana, il ruolo del Care Team dopo la tragedia di Capodanno

Accanto all’intervento di polizia, sanitari e pompieri, dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno è entrata in azione anche la rete di sostegno psicologico.

I volontari del Care Team sono stati mobilitati per offrire supporto alle persone coinvolte e ai loro familiari. “Siamo in collegamento con i nostri colleghi romandi tramite una chat; già alle 6 del mattino del primo gennaio arrivavano richieste di supporto“, ha spiegato Massimo Binsacca, coordinatore del Care Team Ticino.

Crans-Montana, i titolari del Constellation perdono la licenza del secondo locale: i motivi della decisione

I gestori del locale Le Constellation hanno perso la licenza d’esercizio per il loro secondo locale a Crans-Montana. La decisione riguarda La Petite Maison, esercizio aperto sul territorio comunale e riconducibile alla stessa coppia di titolari. A darne notizia è la RTS, che cita una lettera ufficiale del Comune, datata 5 gennaio, trasmessa all’emittente dall’avvocato dei gestori. Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio comunale, autorità competente in materia di autorizzazioni.

Nel documento si specifica che “il ritiro della licenza comporta la chiusura immediata” dell’esercizio, senza possibilità di proseguire l’attività. La scelta delle autorità è stata presa “alla luce delle circostanze e al fine di garantire la sicurezza del pubblico“, si legge nella comunicazione ufficiale.

La revoca non esclude tuttavia ulteriori sviluppi: i titolari hanno la facoltà di presentare ricorso contro la decisione, aprendo così la strada a un eventuale riesame del caso nelle sedi competenti.