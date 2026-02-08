Ancora fiamme a Crans-Montana, e si torna con la memoria alla drammatica strage avvenuta a Capodanno. Il tutto a causa di un incendio divampato a poche decine di metri dal locale teatro della tragedia, Le Constellation; che ha interessato il memoriale per le vittime della strage allestito nei giorni seguenti per contenere messaggi, fiori, candele e ricordi che le persone, i parenti e gli amici dei tanti giovani deceduti hanno lasciato nel corso dell’ultimo mese e mezzo.

Un’indagine è stata immediatamente avviata a seguito del rogo: cosa è successo e quali sono le cause.

Nuovo rogo a Crans-Montana: fiamme nel memoriale per le vittime

É accaduto tutto intorno alle 6 della mattina di domenica 8 febbraio, quando a Crans-Montana sono subito tornati alla mente i dolori ricordi della tragedia di Capodanno. A causa di un altro incendio, sviluppatosi questa volta presso il memoriale per le vittime ubicato a poche centinaia di metri dal Le Constellation. Allertati i vigili del fuoco, diverse squadre si ono giunte sul posto per domare le fiamme ed un’indagine è stata immediatamente avviata per accertare in tempi brevi le cause dell’incendio.

Sulla vicenda, che ha riguardato un luogo che, nell’ultimo mese e mezzo, ha custodito ricordi, fiori, peluche e messaggi dedicati ai giovani che hanno perso la vita, è intervenuta la polizia vallese con un breve comunicato per confermare l’episodio e l’avvio delle indagini ma senza sbilanciarsi in merito alle cause. L’igloo in questione si trova in Rue Centrale e quotidianamente sono decine le persone che lo raggiungono: inizialmente si trovava di fronte al locale nel quale 41 persone sono decedute e 115 sono rimaste ferite; si è poi deciso di spostarlo, per ragioni di siurezza, davanti alla chiesa.

Dopo l’incendio il memoriale è stato svuotato e tutto quello che conteneva è stato caricato su un mezzo del municipio riponendo in un vicino gazebo ciò che si è salvato. Dell’igloo rimane solo lo scheletro.