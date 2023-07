Cresce il mercato della vendita auto on line

Cresce il mercato della vendita auto on line

Roma, 27 lug. (askanews) – Perché la vendita on line? Un mercato in crescita. Il perchè lo spiega il giovane imprenditore Antonino Gambino di Autostar Srl leader nella vendita di auto usate on line.

Non è stato facile per lui, soprattutto i primi tempi, con l’avvento dell’era digitale ha provato con le autovetture, sicuramente un ambito piu’ complesso.

Con canali social tra i più seguiti nel settore, l’azienda ha superato anche il difficile momento pandemico, con una rapida ascesa, grazie alla struttura e all’organizzazione.

Gambino raccomanda ai consumatori massima attenzione quando si acquista un’auto on line; la reperibilità delle vetture post Covid è diminuita del 30% e più, tutti hanno sofferto questo problema, ma ora la situazione tende a migliorare, sperando in un 2024 di normalità totale.

L’arma vincente? Vetture garantite e certificate “full full optional”, questo il claim di Gambino, che consegna le auto in ogni regione italiana e anche all’estero.