Crisanti sui No Vax: “A volte sono persone psicologicamente fragili, perciò quest'ultima categoria con fobie non va etichettata, piuttosto va capita”

Andrea Crisanti ha detto la sua sui No Vax, o meglio, su alcuni di loro: “A volte sono persone psicologicamente fragili”. Dal convengo su ‘Frontiere dell’era Covid e sanità del futuro’ a Firenze il microbiologo sostiene che “hanno una fobia”.

Poi il docente di microbiologia all’Università di Padova ha aggiunto: “Ormai ci sono solo persone che hanno paura del vaccino, l’aspetto ideologico viene strumentalizzato da pochi facinorosi”.

Andrea Crisanti sui No Vax: “Esistono persone fragili strumentalizzate e vanno capite”

“Noi però ci dobbiamo mettere in testa che esistono i fragili da un punto di vista fisico ma anche i fragili da un punto di vista psicologico”.

E ha spiegato: “Quest’ultima categoria non va etichettata come ‘No vax’, ma va capita. Se ho paura dell’aereo, sull’aereo non salgo: stessa cosa per i vaccini”.

La fobia del vaccino e Crisanti sui No Vax: “Dobbiamo porci il problema come società”

Poi Crisanti ha paventato una circostanza: “Se quella del vaccino diventa una fobia è un problema che ci dobbiamo porre come società. Poi ritengo che sia sorprendente che si abbia più paura del virus che dell’ospedale, per questo dico che può diventare una fobia”.

Vaccini unica arma, perciò Crisanti sui No Vax con fobie chiede di capirli ed agire di conseguenza

E in tema di controllo della pandemia? “L’unica cosa che tiene l’epidemia sotto controllo sono i vaccini. Noi in questo momento abbiamo un virus con un indice di trasmissione paragonabile a quello della varicella, quindi elevatissimo”.