Crisi di governo, M5s in Senato: “Un governo con la Lega è impossibile”

Crisi di governo, arriva il momento topico delle dichiarazioni del M5s in Senato: “Un governo con la Lega è impossibile”. Da Palazzo Madama Ettore Licheri incalza Mario Draghi: “Con lei solo se possiamo difendere i frutti del nostro lavoro”. Ha detto Licheri in esordio: “Voglio rassicurarvi, non troverete mai un Cinque Stelle che fa cadere il governo per convenienza elettorale“.

Il senatore del Movimento Cinque Stelle ha poi proseguito rivolgendosi direttamente a Mario Draghi: “Noi entriamo nel suo governo se possiamo continuare a difendere i frutti del nostro lavoro”.

“Ma oggi noi non possiamo non chiederle un cambio di passo, con un Paese sull’orlo del baratro. L’ha detto lei stesso stamattina, che servono misure importanti“. E sugli “endorsement” del centro destra con i duri interventi in aula, in primis dei salviniani? “Noi ci chiediamo: lei sarà davvero capace di essere il garante di questo governo di unità nazionale? Come farà a spiegare a Lega e Forza Italia che la transizione ecologica non è uno slogan? Come si fa a rendere compatibile questo governo di unità nazionale se c’è chi dice che il reddito di cittadinanza è la colpa e il male di tutti i problemi del mercato del lavoro italiano?” E ancora: “Noi siamo sotto attacco non da stamattina, quello che è stato detto nei nostri confronti stamattina non è nulla in confronto a quello che abbiamo dovuto subire in questi mesi“.

“Non vogliamo poltrone o rimpasti”

Per Licheri il M5s è l’unica forza politica che davvero si sta interrogando sulla crisi. L’appello in chiosa è stato netto: “Noi, a differenza della Lega, non vogliamo poltrone o rimpasti. Noi chiediamo risposte per i cittadini. Noi non le abbiamo mai fatto mancare la nostra lealtà, ma siamo contenti di come abbiamo parlamentarizzato questa discussione. Lei ha detto che occorre un governo forte e un Parlamento che lo accompagni: ma attenzione, le democrazie sono forti quando è forte il Parlamento e il governo lo accompagna.

Draghi deve offrire dignità al documento che gli abbiamo consegnato. Lì non ci sono bandierine, ma solo temi sociali“.