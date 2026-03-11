Crisi in Medio Oriente: Meloni parla in Parlamento e valuta misure per i carburanti

Il governo illustrerà in Parlamento le iniziative sulla sicurezza marittima e le opzioni per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia mantenendo il dialogo con i partner europei e internazionali

Il governo italiano si prepara a mettere a fuoco in Parlamento la propria strategia sulla crisi in Medio Oriente e le conseguenze per i mercati energetici. Giorgia meloni riferirà prima al Senato e poi alla Camera su sicurezza, cooperazione internazionale e possibili interventi per arginare l’impennata dei prezzi dei carburanti.

Al centro del dibattito c’è lo Stretto di Hormuz, nodo cruciale per il transito petrolifero globale, e l’orizzonte delle missioni navali italiane che operano in aree sensibili. Le decisioni del governo dipenderanno dall’evolversi della situazione e dalle consultazioni con partner europei e atlantici.

Perché lo Stretto di Hormuz è al centro delle preoccupazioni

Lo Stretto che separa la penisola arabica dall’Iran resta un punto strategico: una parte significativa delle forniture energetiche globali transita in quella via marittima e qualsiasi disturbo alla libertà di navigazione si riflette immediatamente sui prezzi. Per questo motivo la protezione dei passaggi navali è diventata tema di coordinamento tra Roma, Londra e altri partner europei.

Coordinamento internazionale e opzioni operative

Secondo le ricostruzioni ufficiali, i contatti tra il premier e altri leader europei hanno portato alla condivisione di linee d’azione. Da Downing Street si segnala un’intesa su opzioni per proteggere le navi commerciali nello Stretto, mentre il Ministro degli Esteri ha ribadito l’impegno a difendere la libertà dei transiti. Queste interlocuzioni includono anche lo studio di soluzioni multilaterali da proporre in seno all’Unione Europea e alle sedi Nato.

Missioni italiane: Aspides e Atalanta in primo piano

L’Italia è attiva con due missioni navali che possono assumere un ruolo significativo nella tutela della sicurezza marittima: la missione Aspides e l’operazione Atalanta. La prima vedrà un cambio di comando e l’impiego della nave Rizzo, mentre la seconda continua il pattugliamento anti-pirateria con la nave Bianchi lungo le coste della Somalia.

Possibile rafforzamento e adattamento delle forze

Nella risoluzione parlamentare che abiliterà il governo a intervenire, è previsto l’impegno a sostenere e valorizzare, nelle sedi europee e internazionali, il ruolo di queste due missioni. Il testo contempla anche la possibilità di un adattamento e rafforzamento delle forze qualora la situazione lo richiedesse, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza marittima e contribuire alla stabilità regionale.

Energia e misure per i carburanti: attesa per le valutazioni

Il governo ha chiarito che, prima di varare provvedimenti per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti, attenderà di valutare l’evoluzione del conflitto. Tra le opzioni sul tavolo figurano misure fiscali temporanee come accise mobili e il potenziamento di strumenti di intervento sui prezzi, da calibrare anche in base alle decisioni che emergeranno a livello europeo.

Il ruolo del Consiglio Ue e il nodo Ets

Al prossimo Consiglio europeo la premier ribadirà la richiesta di una sospensione temporanea del meccanismo degli Ets, mossa che mira a contenere i costi energetici. La linea del governo è quindi duplice: agire sul piano nazionale per mitigare l’impatto economico e sollecitare misure europee coordinate per affrontare l’emergenza.

Linee politiche, posizioni parlamentari e relazioni internazionali

La risoluzione di maggioranza che accompagnerà le comunicazioni del governo includerà la condanna del ruolo destabilizzante attribuito all’Iran e il pieno sostegno al popolo iraniano nella sua aspirazione alla libertà. Sarà inoltre ribadito il sostegno all’azione di Stati del Golfo colpiti da attacchi, con la disponibilità ad forme aggiuntive di assistenza in materia di difesa e protezione delle infrastrutture critiche.

Le opposizioni chiederanno chiarezza sull’operazione condotta da Stati alleati e sul coinvolgimento italiano. Allo stesso tempo, nel documento di maggioranza è confermato il sostegno multidimensionale all’Ucraina e la volontà di mantenere la pressione su Mosca per riportarla al negoziato.

Scenari futuri e variabili da monitorare

L’Italia seguirà con attenzione l’evoluzione del quadro regionale e le risposte dei partner internazionali. Le decisioni su eventuali misure economiche di supporto e sull’adattamento delle missioni navali saranno condizionate dall’andamento della crisi, dalle valutazioni del Consiglio Superiore di Difesa e dalle consultazioni europee.

In definitiva, l’approccio delineato dal governo combina dimensione diplomatica, capacità militare e interventi economici mirati, cercando di bilanciare la protezione degli interessi nazionali con la necessità di un’azione collettiva per la stabilità regionale e la tenuta dei mercati energetici.