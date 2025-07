Un momento critico per Milano

Milano si trova in un momento di grande incertezza a causa di un’inchiesta che ha coinvolto il sindaco Giuseppe Sala e altri esponenti chiave dell’amministrazione comunale. Le accuse di corruzione e abuso edilizio hanno scosso le fondamenta della gestione urbanistica della città, portando a richieste di arresto e dimissioni.

Sala, indagato nell’inchiesta, ha espresso il suo disappunto per essere stato informato della sua posizione attraverso i media, piuttosto che dalla Procura stessa.

Le reazioni politiche e il sostegno del Pd

Nonostante le turbolenze, il sindaco ha ricevuto il sostegno del Partito Democratico locale, che ha ribadito la necessità di un cambiamento per affrontare le sfide emergenti della città. Il segretario del Pd di Milano, Alessandro Capelli, ha sottolineato l’importanza di un confronto serrato con i cittadini e ha esortato l’amministrazione a dare priorità a questioni come il diritto all’abitare e l’accessibilità. Tuttavia, le dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, hanno evidenziato la gravità della situazione.

Le conseguenze per l’urbanistica milanese

L’inchiesta ha portato a un blocco di 150 cantieri, coinvolgendo circa 1.600 appartamenti e oltre 4.500 famiglie. Le indagini hanno messo in luce un sistema di gestione urbanistica che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato influenzato da interessi privati. La Commissione Paesaggio è stata identificata come un punto critico, con accuse di conflitti di interesse e pratiche poco trasparenti. La situazione ha sollevato preoccupazioni non solo per i progetti in corso, ma anche per il futuro dello Stadio Meazza, con la vendita dell’impianto a Inter e Milan che rischia di saltare.

Il futuro dell’amministrazione e della città

Il sindaco Sala ha bisogno di garanzie per continuare il suo mandato fino al 2027, mentre il Pd chiede una svolta nell’approccio urbanistico. La vendita dello Stadio Meazza è un tema caldo, con la scadenza del vincolo di tutela che si avvicina. La situazione è complessa e le divisioni all’interno della maggioranza potrebbero complicare ulteriormente il panorama politico. Con l’inchiesta che continua a svilupparsi, il futuro di Milano e della sua amministrazione rimane incerto, mentre i cittadini attendono risposte e azioni concrete.