Dopo molti mesi, Cristiano Iovino ha deciso di tornare a discutere del flirt con Ilary Blasi e ha voluto togliersi un peso a riguardo. Con la polemica Totti-Jacobelli ancora nel vivo, ecco spuntare all’improvviso Cristiano Iovino. Intercettato da una giornalista di Gente mentre viaggiava in treno, il personal trainer ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo agli ultimi pettegolezzi che coinvolgono il Pupone. Tuttavia, questa chiacchierata gli ha dato anche l’opportunità di sfogarsi riguardo a Ilary Blasi, con cui ha avuto una relazione privata tra il 2020 e il 2021, quando la presentatrice era ancora sposata con l’ex capitano della Roma.

Cristiano Iovino non ha rilasciato nessuna intervista a Gente, ma le sue confessioni durante il viaggio con la giornalista sono comunque finite sull’ultima edizione del settimanale. Frammenti di una conversazione nella quale l’allenatore personale ha commentato lo scandalo Totti-Jacobelli. “Io voglio stare al di fuori di tutto, mi occupo dei miei affari”, ha iniziato Iovino, cercando di mantenere un basso profilo. Poi, però, commentando gli ultimi pettegolezzi sul Pupone, Cristiano ha dichiarato: “Non capisco perché l’abbia ammesso!”.

Il riferimento a Marialuisa Jacobelli, che ha confermato la relazione con Francesco Totti proprio alla rivista, è stato diretto ma contrastante rispetto a quanto fatto da lui lo scorso gennaio, quando ha rilasciato l’intervista al Messaggero, nella quale aveva rivelato di aver avuto una relazione segreta con Ilary, smentendo così la presentatrice che fino ad allora aveva parlato solo di innocenti caffè. Le parole su Ilary Blasi La giornalista di Gente lo ha incalzato così: “Sei proprio tu che hai raccontato di avere una relazione con Ilary?”.

E Cristiano Iovino si è tolto un peso dal cuore riguardo alla sua ex fiamma: “Ilary mi ha coinvolto”. In altre parole, occhio per occhio, dente per dente. Ma la storia della “ripicca” non sembra convincere del tutto. Secondo la rivista – basandosi sulle parole usate da Cristiano e sul tono utilizzato – sembrerebbe che Iovino si fosse “innamorato” della conduttrice romana e che sia rimasto un po’ ferito da tutta la vicenda che lo ha visto finire nel vortice tre anni fa, quando la coppia più amata di Roma ha messo fine al loro matrimonio duraturo.