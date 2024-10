Non c'è nessuna crisi tra Totti e Noemi. La coppia è apparsa sorridente e affiatata in un servizio pubblicato su "Chi".

Francesco Totti e Noemi Bocchi non sono in crisi, anzi sono “innamorati più che mai”. Questo è ciò che emerge dal servizio esclusivo della testata “Chi” che uscirà nelle edicole a partire da mercoledì 30 ottobre. La giornalista Marialuisa Jacobelli aveva confermato di avere avuto una liaison con lo storico capitano della Roma, ma ciò non sembrerebbe aver intaccato l’unione della coppia che davanti alle telecamere apparirebbe salda.

Il servizio su Chi e la reazione di Totti a Striscia La Notizia

L’ex capitano della Roma e la compagna erano apparsi davanti agli obiettivi delle macchine fotografiche particolarmente sorridenti. I due sono abbracciati e il loro sguardo è sereno e posato. Nelle foto pubblicate dalla testata, la coppia ha raccontato come è andata la loro vacanza statunitense a Miami: “Chi era presente non ha avuto dubbi: ‘Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature'”, è ciò che è possibile leggere sul giornale.

Il tapiro d’oro di Striscia La Notizia rifiutato

Lo sguardo della coppia immortalato da “Chi” sembrerebbe non combaciare con ciò che i telespettatori di Striscia La Notizia hanno visto in onda su Canale 5. Totti aveva scelto infatti di non rispondere alle domande dell’inviato Valerio Staffelli in merito al legame con la giornalista sportiva. L’ex capitano della Roma dopo aver ritirato il tapiro era salito in auto, abbandonandolo poco dopo sul ciglio della strada: “Voi sapete tutto meglio di me. E comunque io non prendo più Tapiri”, aveva commentato davanti alle telecamere.