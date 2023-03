Cristina D’Avena da record: un successo senza precedenti

La cantante, attrice e conduttrice ha guadagnato da poco il suo quarto disco d’oro con le vendite digitali de Il Valzer del moscerino. Tra conduzioni, nuove sigle, concerti e ospitate, manca un programma tv tutto suo o una serie che ne celebri la grandezza

di Stefano Bini

Cristina D’Avena è una cantante senza tempo, che non ha mai abbandonato il suo pubblico di riferimento, che va dai bambini ai quarantenni, rendendola unica nel suo genere non solo a livello italiano.

Con Mediaset, un’intesa discografica e televisiva che dura da quasi quarant’anni, suggellata da tre disco d’oro (l’ultimo, pochi mesi fa per le vendite digitali di Occhi di Gatto) e sei di platino (di cui uno per Duets in collaborazione con Warner), un telegatto, sette milioni di copie vendute, settecentocinquanta sigle incise, decine di programmi condotti, serie tv, concerti in piazze, discoteche e palazzetti stracolmi di gente. Recentemente, è arrivato il quarto disco d’oro per le vendite digitali de Il Valzer del Moscerino.

Degli anni ottanta, chi non si ricorda Pollyanna, Magica magica Emi o David Gnomo? Alzi la mano chi nei ’90 non ha mai visto Papà Gambalunga, Sailor moon, Piccoli problemi di cuore o Tazmania; per quando riguarda gli anni recenti, chi non ha canticchiato o sentito intonare a qualche ragazzino All’arrembaggio, Rossana, Mirmo o la recente Tutta d’un fiato? Dagli anni ‘80 ad oggi, Cristina D’Avena ha interpretato non solo sigle, ma recitato in serie tv e condotto programmi indimenticabili; basti pensare alle quattro serie live action tratte dal cartone animato Kiss me Licia (Love me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia, Balliamo e cantiamo con Licia), le quattro stagioni incentrate sulla sua vita che la consacrarono come volto di punta di Mediaset non solo a livello vocale (Arriva Cristina, Cristina, Cri Cri e Cristina, l’Europa siamo noi), e poi ancora le trasmissioni Sabato al Circo, Buona Domenica, Cantiamo con Cristina, La sai l’ultima?, Matricole&Meteore, Colorado e il mitico Bim Bum Bam. Nell’ambiente dello spettacolo è accreditata come una seria professionista, come una di quelle artiste acchiappa-ascolti, stimatissima dai figli di Silvio Berlusconi e da tanti autori televisivi. Negli ultimi anni, l’abbiamo vista giurata fissa allo Zecchino d’oro, mentre per due stagioni consecutive è stata alla conduzione de L’attesa, il 24 dicembre su Rai1, e de Lo Zecchino di Natale, il 25 dicembre sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Fuori da qualsiasi ciarpame mediatico, poche volte la D’avena è stata al centro di polemiche.

Il nuovo album 40 – Il sogno continua, dove Cristina insieme a RTI e Warner ha messo insieme nuovi duetti e snocciolato perle inedite, al debutto è arrivato primo nella classifica Amazon e sesta in quella Fimi; un successo inarrestabile, senza tempo nè età, che fa di Cristina D’Avena una donna da guinnes (e troppo spesso sottovalutata).

Mediaset, più che la Rai, dovrebbe concretamente pensare ad uno show con la D’Avena protagonista, magari su Italia1, la rete che per quasi quarant’anni la ospita con sigle storiche e nuove. La sua casa naturale è la rete “cadetta” Mediaset perchè il pubblico, per mancanza di rinnovamento di palinsesto, al fin fine non è mai cambiato. Noi di notizie.it lanciamo un’indiscrezione: attenzione alle nuove piattaforme OTT, le quali potrebbero offrire all’artista nuove performarce e progetti inediti.