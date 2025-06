L’estate porta con sé nuovi amori, e anche con Elisa Isoardi sembra non fare eccezione. Dopo un periodo lontano dai riflettori sentimentali, la conduttrice è stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi con un uomo misterioso… ma non troppo. Il nuovo fidanzato è uno chef stellato, e a svelare tutto è il settimanale Diva e Donna, che li ha immortalati insieme tra le meraviglie della Costiera Amalfitana.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: un amore intenso, finito tra distanza e priorità diverse

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno vissuto una relazione significativa tra il 2015 e il 2018, ufficializzata pubblicamente nel 2016. Dopo tre anni insieme, la conduttrice annunciò la rottura con un post su Instagram, spiegando che i rispettivi impegni e la distanza avevano logorato il legame.

Anche Salvini, pur senza entrare nei dettagli, confermò la fine della storia facendo riferimento a un cambiamento nelle priorità. In seguito, Elisa ha definito quella con il leader della Lega come “la storia più importante della mia vita”, rivelando a Verissimo di aver impiegato anni per elaborare la separazione, vissuta come un grande amore.

Crociera d’amore per Elisa Isoardi e il suo fidanzato: ecco chi è lo chef stellato

Ora ci sono anche le immagini a confermare ciò che si vociferava: Diva e Donna ha immortalato Elisa Isoardi insieme allo chef stellato Ernesto Iaccarino. Gli scatti, realizzati in Costiera Amalfitana, li ritraggono a bordo di un gommone, sorridenti e complici, immersi in quella che appare come una dolce fase iniziale della loro relazione. Una romantica “crociera per due” — così l’ha definita il settimanale diretto da Angelo Ascoli — che mostra la conduttrice di Rai 1 in compagnia del celebre chef, nel suo territorio: nei pressi di Nerano, dove sorge la casa al mare di Iaccarino e dove si trova il suo rinomato ristorante, Don Alfonso 1890.

La coppia non ha ancora ufficializzato il legame, ma secondo quanto riportato, i due si sarebbero conosciuti grazie all’amore condiviso per la cucina. Elisa, che dovrebbe approdare al sabato pomeriggio con il programma Bar Centrale, ha infatti una lunga esperienza nel mondo enogastronomico televisivo: è stata al timone de La Prova del Cuoco e, più di recente, di Linea Verde Italia.

L’intesa sarebbe nata durante una cena nel ristorante di Iaccarino a Sant’Agata sui Due Golfi e, da allora, la frequentazione si sarebbe fatta sempre più assidua.