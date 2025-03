Nuovo amore per Elisa Isoardi? La conduttrice di Linea Verde e storica ex di Matteo Salvini avrebbe una relazione con un personaggio famoso.

Che Elisa Isoardi ami la cucina non è certo un segreto: lo ha dichiarato più volte e la sua carriera televisiva ne è la conferma. A tal proposito, sembra che questa passione l’abbia avvicinata non solo al cibo, ma anche a chi lo prepara. Secondo il settimanale Novella 2000, infatti, la conduttrice avrebbe ritrovato l’amore accanto a uno chef stellato.

Elisa Isoardi ritrova l’amore dopo anni da single?

Elisa Isoardi è ufficialmente single da circa sei anni, da quando è terminata la sua relazione con Matteo Salvini. Negli ultimi anni non erano emerse indiscrezioni su nuove storie d’amore.

A dicembre 2024, Elisa Isoardi non solo si dichiarava single, ma anche felice di esserlo. In un’intervista al settimanale Gente, aveva affermato di essere innamorata della propria libertà, aggiungendo che, se avesse incontrato qualcuno in grado di farle cambiare idea, lo avrebbe fatto sapere. Aveva inoltre spiegato che, dopo aver vissuto un amore grande e completo, è difficile accontentarsi, poiché sentimenti così totalizzanti non sono semplici da replicare. Facendo riferimento alle sue relazioni passate, tra cui quella con Matteo Salvini.

“Mi basto da sola, la cosa mi piace e insieme mi spaventa: quando ci si abitua così, e si sta bene, si diventa tanto selettivi”.

Ospite del programma La Volta Buona di Caterina Balivo, aveva raccontato di pensare ancora alla maternità, spiegando che per lei avere un figlio rappresenta un vero atto di altruismo.

Aveva inoltre sottolineato di non aver ancora trovato la persona giusta, aggiungendo che, pur essendo possibile diventare genitori da soli, lei preferisce la coppia tradizionale.

“Ho 42 anni, se incontro l’uomo che mi fa girare la testa perché no…ma non l’ho trovato”.

Nuovo amore per Elisa Isoardi? L’indiscrezione sul nuovo fidanzato

Secondo Novella 2000, Elisa Isoardi avrebbe trovato l’amore con lo chef stellato Ernesto Iaccarino, con cui sarebbe stata vista più volte. La relazione non è ufficiale, ma fonti vicine alla coppia non avrebbero dubbi. La Repubblica aggiunge che la storia sarebbe iniziata già da qualche mese e che i due avrebbero trascorso una vacanza a Dubai.

Ernesto Iaccarino è un rinomato chef alla guida del ristorante Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi, il primo del Sud Italia a ottenere tre stelle Michelin. Laureato in Economia alla Bocconi, ha scelto la cucina, portando avanti l’eredità familiare con successo. Nel 2016 ha sposato Mariangela Matera Sanseverino, esperta di pasticceria, più giovane di lui di 21 anni.