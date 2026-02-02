Dopo l’ennesimo crollo ai Fori Imperiali, il terzo in poche settimane, il Comune interviene con chiusure e verifiche, ma è confronto acceso.

Paura ai Fori Imperiali, dove un pino di alto fusto è crollato in pieno giorno tra i turisti, ferendo lievemente tre persone, tra cui una ragazza di 17 anni, e costringendo alla chiusura del tratto stradale per una settimana per i controlli di sicurezza.

Crolla un pino ai Fori Imperiali: tre feriti lievi

Ancora un episodio preoccupante nel cuore di Roma.

Un pino di alto fusto è precipitato ieri, domenica 1° febbraio, intorno alle 13 lungo via dei Fori Imperiali, a breve distanza dal Foro di Traiano, in un momento di grande affluenza turistica.

Come riportato da Roma Today, la caduta dell’albero, il terzo nel giro di poco più di un mese nella stessa area, ha coinvolto tre persone che si trovavano sul marciapiede: una ragazza italiana di 17 anni e due visitatori stranieri di 34 e 42 anni.

Le fronde hanno colpito una balaustra e alcuni passanti, ma fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. I feriti sono stati soccorsi tempestivamente e trasferiti in codice giallo negli ospedali Santo Spirito, San Giovanni e Umberto I, con lesioni giudicate lievi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118, Polizia Locale e Carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere l’albero, causando la chiusura temporanea di un tratto della strada.

Crolla un pino ai Fori Imperiali: scontro con le opposizioni e chiusura della strada per sette giorni

L’ennesimo cedimento riaccende il dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo cittadino. Negli ultimi mesi, diversi pini sono crollati nella zona archeologica centrale: il 4 gennaio, dopo il maltempo, un albero di oltre 20 metri è caduto vicino al Colosseo senza ferire nessuno; pochi giorni dopo, l’8 gennaio, un altro episodio simile si è verificato all’alba, ancora una volta senza vittime.

Le opposizioni attaccano duramente l’amministrazione: “Il terzo crollo in un mese è la conferma di un disastro sotto gli occhi di tutti: il verde pubblico di Roma è fuori controllo“. Anche Fabrizio Santori (Lega) incalza: “Dal 9 gennaio, giorno in cui l’assessora Alfonsi aveva annunciato verifiche approfondite dopo il secondo crollo ai Fori, cos’è stato fatto?“.

L’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, come riportato da Il Messaggero, ha annunciato la chiusura dei Fori Imperiali per una settimana per effettuare prove di trazione sugli alberi, spiegando che il pino crollato era stato classificato come sano: “Questo albero era stato controllato a settembre scorso ed era stato inserito nella classe “B”“. Tuttavia, dopo il cedimento, è emersa una realtà diversa: “Ora che è caduto vediamo che è quasi privo di radici“.

Da qui la necessità, sottolineata dalla stessa assessora, di rivedere i sistemi di monitoraggio e avviare un piano di sostituzione programmata, considerando che molti pini dei Fori risalgono al 1931 e sono ormai vicini alla fine del loro ciclo vitale.