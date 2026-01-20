A Tuturano, frazione di Brindisi, il crollo del solaio di un’abitazione dopo un incendio ha avuto esito tragico. Gli ultimi aggiornamenti.

Un incendio scoppiato in una casa a Tuturano, frazione di Brindisi, ha provocato il crollo parziale del solaio, causando un tragico bilancio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e squadre specializzate per mettere in sicurezza l’abitazione e verificare la presenza di eventuali altre persone.

Brindisi, crolla il solaio dopo un incendio in casa

A Tuturano, frazione di Brindisi, un incendio è divampato all’interno di una casa indipendente situata lungo la strada poderale Santa Lucia, vicino a Parco Colemi. Le fiamme hanno provocato il cedimento parziale del solaio, facendo cadere blocchi di cemento all’interno dell’abitazione.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, impegnate a verificare la presenza di eventuali persone intrappolate e a mettere in sicurezza l’area. Per supportare le operazioni è stata inoltre chiamata una squadra Usar (Urban Search and Rescue) proveniente dal comando di Bari, specializzata nel recupero di persone intrappolate in strutture danneggiate.

Brindisi, crolla il solaio dopo un incendio in casa: muore anziano disabile

Come riportato da Brindisi Report, al momento dell’incendio, nell’abitazione si trovavano una donna di 57 anni e il padre anziano, con problemi di salute e difficoltà motorie. La figlia ha tentato di mettere in salvo il genitore prima di chiamare i soccorsi, ma il crollo del solaio ha travolto l’uomo, provocandone il decesso.

La donna, intossicata dal fumo e leggermente ferita, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare tra le macerie per completare le verifiche e assicurare l’edificio. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Tuturano per stabilire le cause dell’incendio e ricostruire la dinamica del tragico evento.