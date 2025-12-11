Home > Cronaca esteri > Spaventoso crollo in un cantiere, scattano le ricerche dei dispersi: tragedia...

Spaventoso crollo in un cantiere, scattano le ricerche dei dispersi: tragedia in Corea del Sud

Crollo in un cantiere in Corea del Sud: sicurezza sotto esame mentre i soccorritori intervengono tra un bilancio già pesante.

Un recente crollo in un cantiere della Corea del Sud ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nei lavori di costruzione, evidenziando quanto possano essere fragili le strutture in fase di realizzazione e quanto cruciali siano i controlli durante ogni fase operativa.

Il crollo del cantiere in Corea del Sud e le prime conseguenze

Le squadre di emergenza, coordinate dai vigili del fuoco e dai responsabili locali, hanno messo in campo gru, droni, telecamere termiche e unità cinofile per accelerare le ricerche. Le operazioni proseguono senza sosta nel tentativo di salvare i dispersi e mettere in sicurezza l’area.

Intanto, gli investigatori stanno esaminando le cause del crollo, avvenuto intorno alle 13:58 ora locale, per comprendere le dinamiche del cedimento e accertare eventuali responsabilità nella gestione del cantiere.

Spaventoso crollo in un cantiere, poi le ricerche dei dispersi: bilancio drammatico in Corea del Sud

Oggi, giovedì 11 dicembre, in un’area di lavoro destinata alla costruzione di una nuova biblioteca a Gwangju, si è verificato un cedimento improvviso della struttura in acciaio durante una fase di getto del cemento. L’incidente ha causato la morte di almeno un operaio e ha lasciato diversi lavoratori sotto le macerie.

Secondo quanto riportato da un funzionario locale di emergenza Ahn Gyun-jae, uno dei primi soccorsi è stato estratto vivo ma è deceduto poco dopo in ospedale, mentre un altro è stato localizzato e i soccorritori stanno lavorando per raggiungerlo. Le autorità temono che altri addetti siano ancora intrappolati, e stanno verificando la possibile presenza di ulteriori vittime.