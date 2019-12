Un incidente che ha coinvolto tre veicoli: un camion, un furgoncino e un'auto. Il traffico è rimasto bloccato su tutta la statale 100.

Il tratto interessato dall’incidente è la strada statale 100 all’altezza della rampa per lo svincolo per la statale 16 in direzione di Foggia. Non si hanno notizie sulla presenza di eventuali feriti. Sul posto, però, sono intervenute le forze dell’ordine. La polizia locale sta effettuando i rilievi sul caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, il tir si sarebbe scontrato contro il furgoncino. Rimane da chiarire, però, la presenta di un terzo veicolo coinvolto. Inoltre, gli agenti stanno dirigendo il traffico che è rimasto bloccato sulla statale. In conseguenza del sinistro si sono formate lunghe code e traffico intenso. L’alternativa suggerita per chi è diretto da Taranto verso Bari è l’uscita Capurso o Triggiano.