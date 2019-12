Andrea si era diplomato nel 1957 e, nei suoi 60 anni di attività, ha ricoperto il ruolo di consigliere e di sindacalista nella Cgil.

Davvero incredibile la storia di Andrea Cestonaro, uomo di 80 anni che ha conseguito la laurea all’Università degli studi di Padova con il voto finale di 102/110. Tanta la soddisfazione per un traguardo che sembrava ormai irraggiungibile, ma la forza e la caparbietà di Andrea hanno fatto la differenza in un percorso triennale ricco di tensioni.

Padova, uomo di 80 anni si laurea

Andrea Cestonaro è nato nel 1939, nel vicentino, e si è diplomato a diciotto anni nel lontano 1957. Nei quasi 50 anni di attività professionale, Andrea ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale a Vicenza e quello di sindacalista della Cgil. A 77 anni, dopo aver chiuso il suo percorso lavorativo, ha deciso di iscriversi all’università per raggiungere un nuovo obiettivo: “Quando ho finito la mia collaborazione con il sindacato, circa tre anni fa, mi sono chiesto cosa volessi fare da grande.

E ho deciso appunto di laurearmi. All’inizio gli studenti erano stupiti nel vedere un anziano fra i banchi della Facoltà. Poi abbiamo cominciato a socializzare e alla fine sono diventato amico degli studenti più curiosi e impegnati. Da loro ho ricevuto molto ma penso anche di aver dato qualcosa“.

Il percorso presso l’Università degli studi di Padova si è chiuso con la votazione finale di 102/110, risultato che ha riempito di gioia l’ottantenne come da lui stesso dichiarato: “Sono felicissimo del risultato ottenuto. Per me è una soddisfazione immensa. Sono sempre stato un appassionato lettore di libri, saggi e anche documenti, dato che ho svolto attività politica costante. Ho scelto una facoltà e un indirizzo che mi appassionano molto.

Ho seguito tutti i corsi e non ho saltato una sessione d’esami. Mi sono presentato alla discussione con una media del 27. Certo poteva essere più alta se non fosse stato per i primi esami di diritto. Io adoro la storia e la politica e infatti ho preso 30 e lode in Storia contemporanea, 30 in Storia Internazionale e in Storia dell’organizzazione internazionale e un altro 30 in filosofia politica. La cosa più complessa per me è stato l’esame di inglese“.