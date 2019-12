Una ragazza di 28 anni è finita in ospedale dopo essere stata azzannata dal cane di famiglia, un pastore belga

Una ragazza di 28 anni è stata ripetutamente morsicata dal cane di famiglia, un pastore belga. La vicenda ha avuto luogo nel corso della mattinata di giovedì 5 dicembre poco prima di mezzogiorno. Si trovava nel giardino della sua abitazione a Graffignana, in provincia di Lodi, quando è stata morsicata ripetutamente dal proprio cane.

I famigliari della 28enne hanno provveduto a chiamare immediatamente il 118 e il soccorso sanitario ha inviato un mezzo con infermieri specializzati, a supporto dell’ambulanza, per garantire le prime medicazioni volte a bloccare le emorragie in corso descritte dai familiari.

La ragazza, infatti, ha riportato lesioni gravi a una gamba, a un braccio e a una mano. La 28enne è stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore di Lodi. Sul posto è giunta anche la polizia locale del Comune di Graffignana e l’automedica.

Gli agenti hanno provveduto a verbalizzare quanto accaduto in modo tale da poter valutare l’attivazione del servizio veterinario dell’Ats per i provvedimenti di vigilanza sull’animale. A quanto pare il pastore belga apparterrebbe a una specie nota per avere un forte legame con il padrone e molto tenace nel difendere il territorio, ma anche bisognosa di attenzioni. Vista l’improvvisa aggressività del cane, quindi, è molto probabile che vengano effettivamente interessati del caso i veterinari dell’Ats.