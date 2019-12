Trasportato in ospedale subito dopo il malore, le sue condizioni erano gravissime: il 67enne è morto dopo giorni di agonia.

È morto all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il 67enne Sabino Citera, ricoverato dal 2 dicembre a seguito di un malore in casa. L’uomo era finito in ospedale a seguito di un grave incidente domestico avvenuto a seguito di un malore. Nella caduta, il 67enne aveva battuto violentemente la testa e per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto lo scorso 7 dicembre dopo giorni di agonia.

Malore in casa: morto un 67enne

È finita la sofferenza di Sabino Citera, il 67enne finito in ospedale a seguito di una brutta caduta in casa. L’uomo è arrivato in ospedale in condizioni gravissime il 2 dicembre ed è deceduto nella mattinata di sabato 7. Originario di Sanza, nel salernitano, l’uomo ha accusato un malore mentre era al lavoro nella stalla da solo ed è caduto a terra battendo violentemente la testa.

In un primo momento è stato accompagnato all’ospedale Luigi Curto di Polla, ma le sue condizioni avevano poi spinto i medici ad optare per il trasferimento al San Luca. La salma è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia.





Un’agonia durata 5 giorni

Sabino Citera era molto conosciuto a Sanza e lascia la moglie e i tre figli, uno dei quali consigliere comunale. Nei giorni scorsi erano stati numerosi gli appelli sui social network con i quali si richiedeva di donare sangue tipo 0 negativo per aiutare l’uomo nella sua lotta per la vita. Il sindaco di Sanza, dopo aver appreso la notizia della morte, ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio a nome di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità.