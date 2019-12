Allerta alimentare per un lotto di Stracchino all'Antica: possibile presenza del batterio Escherichia Coli.

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro immediato di un lotto Stracchino all’Antica a marchio Società Agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S. La ragione del richiamo è la presenza di un possibile rischio microbiologico. L’ordine è di oggi, mercoledì 11 Dicembre 2019. Il provvedimento interessa le confezioni da 85,613 kg – 48 forme, prodotto il 12 Ottobre 2019 (41esima settimana) nello stabilimento di Frazione Reggetto, in provincia di Bergamo.

La merce viene considerata non conforme per la possibile presenza di Escherichia Coli. Come di prassi in questi casi, si consiglia ai rivenditori di togliere questo prodotto dal mercato e di effettuare il reso in caso di vendita già avvenuta a parti terze, che a loro volta possono metterlo in commercio.

Ovviamente, coloro che hanno già acquistato il prodotto dovrebbero smaltirlo o restituirlo al punto vendita d’acquisto.





Allerta alimentare: rischio Escherichia Coli

Nel dettaglio, l’Escherichia Coli è un batterio che si trova frequentemente nell’intestino sia degli uomini che degli animali. Esso costituisce una parte integrante della normale flora intestinale. Nella maggior parte dei casi sono innocui. Alcuni però possono mettere a rischio la salute provocando nei casi più lievi crampi addominale, vomito e diarrea.

Alcuni più gravi, invece, possono portare anche a serie infezioni, causate da acqua o cibo contaminati, soprattutto da alimenti come frutta e verdura, che vengono spesso consumati crudi. Il possibile contagio può avvenire anche da latte non pastorizzato e carne non cotta, risultando pericoloso soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani.

Da sottolineare come l’Escherichia Coli sia sensibile al calore. Generalmente, quindi, la cottura dei cibi permette di neutralizzarlo.