Un fulmine ha colpito l'aereo in fase di atterraggio e ha danneggiato i sistemi. I passeggeri impauriti hanno trascorso la notte in aeroporto.

Paura tra i passeggeri del volo atterrato a Bari e diretto a Londra: un fulmine ha colpito l’aereo della compagnia Ryanair in fase di atterraggio. Il volo FR1906 di martedì 10 dicembre ha subito un ritardo di circa 9 ore. La ripartenza dall’aeroporto Karol Wojtyla di Palese doveva essere alle ore 21 di martedì, ma il maltempo ha ritardato la partenza alle ore 6 di mercoledì 11 dicembre. Da quanto si apprende, inoltre, il fulmine avrebbe colpito il mezzo della compagnia irlandese in fase di atterraggio a Bari, causando un ritardo nella ripartenza per la capitale britannica. I passeggeri sono stati costretti a passare la notte in aeroporto.





Fulmine colpisce un aereo

Infatti, “è stato necessario far arrivare a Bari un altro Boeing 737 della nostra flotta” hanno spiegato dalla compagnia irlandese. Così, la ripartenza prevista per le ore 21 di martedì è slittata alle ore 6 di oggi, mercoledì 11 dicembre. La compagnia ha però provveduto a distribuire dei buoni pasto ai passeggeri sventurati. “Noi li abbiamo assistiti puntualmente – hanno aggiunto -. Sia informandoli ogni volta che abbiamo ricevuto comunicazioni dalla compagnia sia distribuendo i buoni pasto e mantenendo aperto il bar per tutta la notte”. Nessuno ha potute passare la notte in hotel, forse per i tempi troppo ristretti per le ripartenze.