Crollato un controsoffitto della cucina di un asilo nido a Capo d'Orlando: quattro cuoche sono rimaste ferite dalla caduta dei calcinacci.

Attimi di paura quelli vissuti nell’asilo nido di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, per il crollo improvviso del soffitto della cucina. Questo è caduto e ha travolto le cuoche, a quell’ora impegnate a preparare il cibo per i bambini.

Crollo soffitto asilo a Capo di Orlando

L’episodio si è verificato intorno a mezzogiorno di giovedì 12 dicembre 2019, quando nella struttura si è sentito un forte boato. Poi la realizzazione che il controsoffitto aveva ceduto rigettando calcinacci e una nuvola bianca nei pressi della cucina. In quel momento le uniche a trovarsi lì erano le cuoche che sono rimaste travolte dal materiale crollato e da parte delle pignatte staccatesi dal soffitto.

Quattro di loro hanno riportato delle ferite, per medicare le quali è stato necessario trasportarle all’ospedale a Sant’Agata di Militello.

Nessuno dei bambini è invece rimasto coinvolto nell’incidente, dato che tutti si trovavano nella sala mensa che è distante dalla cucina.

Lo spavento è stato comunque grande sia tra i bimbi sia tra le maestre, che da un momento all’altro hanno sentito le forti urla delle cuoche. Alcuni genitori hanno prelevato una parte di alunni dopo l’accaduto, mentre la Polizia ha trasferito i restanti nel palazzo municipale Satellite.





Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e il magistrato, che hanno posto l’area del crollo sotto sequestro. Altre parti dell’edificio erano state oggetto di alcuni lavori due anni prima, ma in cucina non era stato riscontrato alcun pericolo.