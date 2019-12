La donna di 44 anni investita da un'auto a Seregno è stata sbalzata di diversi metri e ha riportato una ferita grave al bacino.

Una donna di 44 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada ad Arcore, nel Monzese: si tratta del terzo episodio in pochissimi giorni. Lo scontro violentissimo è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre intorno alle ore 17:45. La donna, da quanto si apprende, sarebbe stata sbalzata di diversi metri e avrebbe riportato una grave ferita al bacino. A lanciare i soccorsi sarebbero stati invece dei passanti che hanno assistito alla scena. I medici del 118 di Seregno giunti sul posto con un’ambulanza l’hanno trasferita all’ospedale Nigurada di Milano.





Da quanto si apprende, inoltre, l’investimento è avvenuto nei pressi del PalaUnimec intorno alle 17:45 di ieri, mercoledì 11 dicembre. L’auto avrebbe sbalzata la 44enne di diversi metri e la donna avrebbe riportato delle ferite gravi al bacino. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena, infatti, hanno da subito chiamato i soccorsi. Un’ambulanza e il personale medico di Seregno sono giunti rapidamente sul posto e hanno trasferito la donna all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni, inoltre, sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per verificare e accertare la dinamica di quanto accaduto. Secondo i primi rilievi della polizia locale, inoltre, sembra che la donna fosse in procinto di effettuare l’attraversamento quando l’auto l’ha colpita.

Le telecamere di sicurezza e le testimonianze di alcuni passanti risulteranno utili agli inquirenti.