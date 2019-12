Arresti domiciliari per il 77enne che, nel mese di agosto, aggredì - e tentò di violentare - un'anziana all'uscita del cimitero di Cremona.

Domiciliari per un pregiudicato di 77 anni che lo scorso agosto, in provincia di Cremona, aveva aggredito un’anziana all’uscita di un cimitero, tentando di violentarla. L’uomo, residente a Brescia, è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

Aggressione al cimitero

Era ricercato da agosto il 77enne residente in provincia di Brescia e pregiudicato. Al cimitero di Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, quattro mesi fa l’uomo aveva aggredito un’anziana ultraottantenne all’uscita del camposanto, tentando di violentarla. La donna, che si era recata a far visita alla tomba del marito, era stata aggredita alle spalle, presa per un braccio e bloccata per evitare che urlasse per chiedere aiuto. Il 77enne, lì, le aveva strappato la maglietta, tentando di toccarle le parti intime: a quel punto l’anziana, riuscitasi a liberare la bocca, si era messa a gridare, attirando l’attenzione di una donna che stava parcheggiando l’auto e facendo così scappare l’aggressore.





Le ricostruzioni

A ricostruire l’accaduto e mettersi sulle tracce dell’uomo sono stati i Carabinieri della Compagnia di Cremona, che avrebbero ora concluso le indagini: a seguito di un’accurata ricerca e ascolto dei testimoni, esaminando le immagini delle telecamere sulle vie percorse dall’uomo, sono infine giunti alla sua identificazione.

Risultato pregiudicato per un fatto analogo risalente a 10 anni fa e commesso a Casalbuttano, l’uomo – in un primo momento – è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Successivamente, a causa dell’età avanzata, il Tribunale di Cremona ha emesso un’ordinanza per l’applicazione degli arresti domiciliari, già in atto.