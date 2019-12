Incidente sul raccordo anulare di Roma nel pomeriggio di oggi, 16 dicembre: tre auto si sono scontrate all'altezza dello svincolo per Tiburtina.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, si è verificato un grosso incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza dello svincolo per Tiburtina. Secondo le primissime informazioni, tre auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Per il momento il bilancio è di tre feriti, mentre la strada è stata chiusa per favorire l’intervento dell’elisoccorso. L’Anas, infatti, ha reso noto che entrambe le carreggiate dell’A90 sono state chiuse all’altezza dell’uscita 13 (Tiburtina).





Roma, incidente raccordo anulare oggi

Brutto incidente quello avvenuto intorno alle ore 15 di oggi, 15 dicembre sul grande raccordo anulare di Roma. Tre auto si sono scontrate nella carreggiata interna in prossimità dell’uscita per Tiburtina. Entrambe le carreggiate dei due sensi di marcia dell’A90 sono state chiuse per permettere all’elisoccorso di intervenire.

Il bilancio è di tre feriti. Non sono ancora chiare le dinamiche del sinistro ma sul posto sono in corso i rilievi della polizia stradale. Anche il personale Anas e le ambulanze giunte sul luogo dello scontro hanno provveduto a regolare il traffico e soccorrere i feriti. Seguiranno aggiornamenti sulla dinamica del sinistro.

Traffico e viabilità

Inevitabili le ripercussioni dell’incidente sulla viabilità: traffico bloccato all’altezza del chilometro 29,80. Inoltre, si registrano code in aumento fra lo Svincolo 18 SS6 via Casilina e lo Svincolo 11 via Nomentana. Traffico intenso anche fra lo Svincolo 8 della SS4 via Salaria e Svincolo 13 che immette sulla SS5 via Tiburtina.