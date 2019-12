La polizia di Roma indaga sulla morte di un ragazzo di 24 anni, morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un palazzo a Centocelle.

Tragedia a Centocelle, nel Municipio Roma V, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un edificio in viale della Primavera. A chiamare i soccorsi sono stati i familiari, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto per il giovane non c’è stato niente da fare.