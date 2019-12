Un morto e un ferito. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto sulla pista da sci di Plan de Corones in Alto Adige.

Tragico incidente quello avvenuto sulla pista da sci Plan de Corones in Alto Adige. Due sciatori si sono scontrati mentre procedevano sulla pista “Sonne”, in Val Pusteria. Uno dei due sciatori, un turista sloveno di 47 anni, ha perso la vita a causa dell’impatto, mentre l’altro sciatore tedesco è ricoverato in ospedale ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.





Incidente sulla pista da sci, morto 47enne

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i soccorritori. Il turista tedesco di 20 anni è stato trasportato nell’ospedale di Brunico, il piccolo centro abitato vicino all’impianto sciistico di Plan de Corones. Il giovane avrebbe riportato una commozione cerebrale ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Non c’è stato niente da fare invece per il 47enne originario della Slovenia, morto a causa alle ferite riportate in seguito allo scontro sulla pista da sci.

Quasi un anno prima di questo incidente, una ragazza di 13 anni aveva perso la vita dopo esser finita fuori dal tracciato della pista da sci.

La giovane 13enne francese si trovava in compagnia della sorella e del maestro da sci quando improvvisamente è scomparsa dalla loro vista. La sciatrice si è schiantata contro un albero, appena fuori dalla pista rossa che stava percorrendo, riportando un grave trauma che le è costato la vita. Il fatale incidente è avvenuto appena sopra Sylvenoire, vicino a Cogne in Valle d’Aosta.