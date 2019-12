Inconsueto incidente a Varese: per ragioni ancora da accertare, un 38enne ha perso il controllo della sua auto finendo sul tetto di un edificio.

Incidente decisamente insolito a Varese, in Lombardia, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Il conducente di auto ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. La particolarità del sinistro è che, dopo essere precipitato nel vuoto per alcuni metri, la macchina è letteralmente atterrata sul tetto di un edificio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco i quali, per poter recuperare l’auto hanno dovuto utilizzare un’autopompa e un’autogru. Nonostante il volo, l’autista dell’auto è uscito miracolosamente illeso dalla vettura. In ogni caso, per precauzione, i soccorsi hanno deciso di portarlo ugualmente in ospedale per sottoporlo a qualche esame di accertamento.





Strano incidente a Varese

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. A loro spetterà il compito di ricostruire l’incidente e scoprire l’esatta dinamica dei fatti.

Come è possibile che l’automobilista, un uomo di 38 anni, sia riuscito a planare sul tetto spiovente di un edificio sottostante alla strada, rimanendo in equilibrio precario?

Uno dei soccorritori, davanti alla scena surreale e inconsueta, avrebbe commentato: “Non capita mai”. Anche i Vigili del Fuoco di Varese hanno voluto lasciare un commento, pubblicando su Twitter un post con scritto: “Situazione insolita stanotte: recuperare un’automobile sul tetto di un edificio”.