Un albero è caduto su un'auto mentre transitava sulla Pontina, provocando un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori

Si tratta di una vera e propria tragedia sfiorata quella successa sulla Pontina durante la mattina di lunedì 30 Dicembre 2019. Un albero, cadendo, ha colpito in pieno un’auto che transitava in quel preciso momento. La vicenda è accaduta sulla SS 148 all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia al chilometro 23.500.

In base ad una prima ricostruzione, l’abitacolo dell’auto è stato schiacciato dal peso del tronco. Il parabrezza risulta completamente distrutto. Fortunatamente i due conducenti all’interno della vettura, due anziani, sono rimasti feriti in modo non grave. Ad avere la peggio la donna, portata al pronto soccorso a causa di un trauma cranico.





Incidente sulla Pontina

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia e i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai due anziani feriti e sincerarsi delle loro condizioni.

Oltre a loro, sul posto è arrivata anche la polizia stradale. Spetterà a lei il compito di effettuare tutti i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica degli eventi.

Venerdì 13 Dicembre 2019 si era verificato un incidente simile, sempre lungo la strada statale che collega Roma con Terracina. In quell’occasione, probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alcune zolle di terreno a ridosso della SS 148, all’altezza di Pomezia sud-Selva dei Pini, in direzione Latina, erano franate finendo sulla carreggiata. Inoltre, un grosso ramo di un albero che si trovava nel punto franato si era spezzato, colpendo in pieno un’auto che transitava sulla strada. Anche allora, l’albero aveva mandato in frantumi il parabrezza. L’automobilista a bordo della vettura si era immediatamente fermato per chiamare i soccorsi.