Un uomo di 43 anni ha perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un autocarro del Servizio Giardini

Grave incidente, quello che è avvenuto a Roma, vicino a Porta Pia, poco distante da piazza della Repubblica. In seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un autocarro del Servizio Giardini ha perso, purtroppo, la vita un uomo di 43 anni.

Scontro tra scooter e mezzo servizio giardini

L’incidente mortale ha avuto luogo nel mattina del 31 dicembre in via Cernaia, in centro, vicino a Porta Pia e poco distante da piazza della Repubblica. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, ad essere coinvolti sono stati uno scooter SH125 e un autocarro del Servizio Giardini. L’uomo alla guida dell’autocarro, di 56 anni, si è fermato e ha provveduto ad allertare immediatamente i soccorsi. Purtroppo i tentativi di soccorrere il conducente dello scooter sono risultati vani, con l’uomo che è si è spento all’età 43 anni.

Il motociclista, infatti, purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto in seguito all’incidente.

Per quanto riguarda l’autocarro, ricordiamo che il mezzo in questione appartiene alla struttura del Dipartimento Tutela Ambiente che si occupa della manutenzione di aree verdi della Capitale. L‘autista dell’autocarro è stato quindi accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti del caso, onde verificare l’eventuale assunzione di alcol e droga. Sul posto è giunta anche la polizia locale del Gruppo I C che ha effettuato gli opportuni rilievi del caso per accertare la reale dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Lo scontro è avvenuto intorno alle otto e un quarto, in via Cernaia, e resta ancora da chiarire cosa sia accaduto