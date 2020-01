Grave incidente stradale a Poggiomarino: padre di 47 anni è morto sul colpo mentre il figlio di 9 si trova in prognosi riservata.

Terribile tragedia a Poggiomarino, comune situato nella provincia di Napoli. Un uomo di 47 anni, Giuseppe Orbuso, ha perso la vita in un incidente stradale. Con lui c’era il figlio di 9 anni. Il piccolo si trova attualmente ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli.

In base ad una prima ricostruzione, padre e figlio si trovavano su una Fiat 500 X e stavano percorrendo via Filippo Turati, la strada che conduce a San Giuseppe Vesuviano. Improvvisamente, da una stradina laterale, sarebbe spuntata un’altra vettura, la quale avrebbe colpito in pieno l’auto con a bordo Orbuso e il figlio. La vettura avrebbe prima sbattuto contro un palo e poi si sarebbe capovolta. La vittima sarebbe rimasta bloccata tra le lamiere mentre il bambino, a causa dell’impatto, sarebbe stato addirittura sbalzato fuori dalla macchina.





Incidente a Poggiomarino

Immediatamente sono intervenuti sul luogo dell’incidente i soccorritori del 118.

Purtroppo, nonostante tutti i tentativi per salvare la vita al 47enne, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il figlio di 9 anni, invece, è stato trasportato all’ospedale pediatrico di Napoli, dove si trova tutt’ora in osservazione. Al momento la prognosi è ancora riservata.

Ricoverati anche i due uomini a bordo dell’altra vettura. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, alle quali spetterà il compito di effettuare tutti i rilievi necessari per cercare di stabilire le esatte cause dell’incidente ed accertare le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.