Ennesimo episodio di furto nella Bergamasca: questa volta, però, i ladri hanno agito in modo singolare e hanno affogato un chihuahua. La famiglia di Torre Boldone era uscita per alcune ore e al rientro nell’abitazione ha trovato una scena raccapricciante. Oltre alla casa completamente a soqquadro, il cucciolo di cane di appena due anni regalato per Natale alla figlie era morto affogato dentro il water.

La perdita di valore maggiore è proprio la morte di Attila, il cagnolino bianco entrato da poco nella famiglia. Probabilmente l’abbaiare continuo del chihuahua aveva disturbato i ladri che infastiditi hanno deciso di attuare il tragico gesto. In questo modo non avrebbero attirato l’attenzione dei vicini e avrebbero potuto proseguire indisturbati la ricerca di ori e denaro.

Il furto singolare è accaduto in pieno giorno a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, in un’abitazione di via Ostani. I ladri, da quanto ricostruito, sarebbero entrati in casa forzando una tapparella mentre i proprietari erano al lavoro. Oltre ad uccidere brutalmente il chihuahua, inoltre, avrebbe portato via 2.800 euro in contanti e alcuni oggetti di valore della famiglia. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini sul caso.