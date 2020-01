Un'intera famiglia distrutta per la perdita di un giovane di 27 anni: Enrico Crosato era affetto da una malattia incurabile.

Enrico Crosato è morto nel giorno dell’Epifania per una malattia incurabile: i residenti di Quinto di Treviso sono in lutto per la perdita del 27enne. Amava gli sport e gli animali, ma poco più di un anno fa i medici gli avevano diagnosticato un male incurabile. La notizia si è diffusa velocemente per il piccolo paese e la famiglia di Enrico è diventata molto conosciuta in brevissimo tempo. I funerali del giovane di 27 anni si tengono venerdì 10 gennaio.





Enrico Crosato, la malattia incurabile

Amante degli sport come il fratello Devis, Enrico ha vestito per anni la maglia numero 9 dello Sporting Quinto, una società di calcio a 5.

Il fratello, invece, allenava il settore giovanile ed era fidanzato con una campionessa di salto in lungo outdoor, Martina Lorenzetto. Il padre di Enrico, invece, era un elettricista, ma per anni è stato a responsabile delle Politiche giovanili in Comune. Roberta, invece, era la mamma del 27enne: una casalinga sempre dedicata ai suoi due figli. Devis è il primogenito, Enrico era il minore.

Un’altra grande passione di Enrico erano gli animali. una volontaria dell’Enpa di Ponzano ha voluto dedicargli un messaggio: “Concedetemi un saluto ad un Angelo che ha riempito il nostro rifugio con la sua amorevole presenza e dedizione nel curare i nostri ospiti, con questo sorriso che non potremo mai scordare. A te dolcissimo Enrico Crosato vola in alto come solo gli angeli sanno fare, tu che lo sei sempre stato”.

Un anno fa ad Enrico è stata diagnosticata la malattia: un dolore all’anca che è poi sfociato in qualcosa di molto grave.

Le cure alle quali era sottoposto non hanno funzionato e il suo cuore ha cessato di battere.