Due donne - di cui una incinta - e una bambina di quattro anni sono state investite da un furgone in un incidente stradale avvenuto a Roma.

Attimi di panico a Roma, dove nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio tre donne, tra cui una bambina e la madre in stato di gravidanza, sono state investite da un furgone in un incidente stradale lungo via Vicoforte in zona Casalotti. Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, a causare l’incidente potrebbe essere stato un malore che ha colpito il conducente 68enne del veicolo, successivamente trasportato in ospedale assieme alle tre donne.

Incidente stradale a Roma

Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del 118, che oltre al conducente hanno soccorso le donne investite: una 67enne albanese e una 36enne moldava incinta assieme alla figlia di quattro anni. Le tre donne sono quindi state condotte in codice rosso presso l’ospedale Aurelia Hospital, dove fortunatamente i medici presenti hanno potuto constatare come nessuna di loro sia in pericolo di vita.

Nello stesso ospedale è stato portato in codice giallo anche il conducente del mezzo, che è stato in seguito sottoposto ai test tossicologici del caso per stabilire se mentre era alla guida si trovava sotto effetto di alcol o di sostanza stupefacenti.

L’intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo dell’incidente sono in seguito intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale del 13esimo Municipio, che hanno provveduto ad effettuare i rilevi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per il momento l’ipotesi più accreditata rimane tuttavia quella del malore che avrebbe colpito il conducente del furgone portandolo ad urtare con il suo mezzo le tre donne sul ciglio della strada.