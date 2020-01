Il bambino è arrivato in ospedale in condizioni gravissime: la Procura sta valutando varie ipotesi e le indagini sono in corso.

Un neonato di pochi mesi sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale Civile di Brescia a seguito di una brutta caduta dal divano. Il piccolo è stato subito trasportato in ospedale e i medici hanno valutato un’operazione d’urgenza alla testa. La Procura nel frattempo ha aperto un’inchiesta per lesioni gravi anche se al momento non ci sono accusati almeno per il momento. I riflettori degli inquirenti sono puntati verso la madre, la prima ad aver dato l’allarme. La donna potrebbe aver lasciato solo il piccolo caduto senza che qualcuno potesse fermarlo in tempo.

Neonato caduto dal divano

Stando alle prime ricostruzioni operati dagli inquirenti, la madre avrebbe lasciato il bambino sul divano insieme al fratello gemello per allontanarsi qualche minuto.

Al suo ritorno, tuttavia, il neonato era a terra sul pavimento, in condizioni di semi-incoscienza. Dopo aver avvertito anche il padre, i due l’hanno accompagnato in ospedale dove è stato operato d’urgenza alla testa. I primi accertamenti avrebbero fatto emergere ipotesi diverse dalla caduta accidentale. Le indagini sono in corso.





Indagini in corso

Gli inquirenti hanno avviato un’indagini per lesioni gravi. Dagli accertamenti clinici sarebbero infatti emerse ferite non compatibili con una caduta da un’altezza simile a quella di un divano. Si valutano quindi tutte le ipotesi: il piccolo potrebbe infatti essere caduto da un punto più alto o potrebbe addirittura essere stato malmenato. La Procura sta valutando tutte le ipotesi.