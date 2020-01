Il crollo di pezzi di intonaco in una galleria sulla A6 ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto in direzione Torino.

Un altro crollo ha interessato le Autostrade italiane nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2020: nella galleria Ricchini sulla A6 Torino-Savona si è staccata una porzione di intonaco dalla volta. Nessuno è rimasto ferito dalla caduta ma la presenza di detriti ha reso necessaria la chiusura del tratto.

Crollo in una galleria sulla A6

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un automobilista che procedeva in direzione Torino. Per poco l’intonaco non l’ha colpito, dato che il crollo si è verificato qualche istante dopo il suo passaggio. Ha infatti visto comparire nello specchietto una nuvola di polvere sulla careggiata e ha immediatamente segnalato l’episodio, in cui non è fortunatamente rimasto coinvolto nessun veicolo.

Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici di Autostrade, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura del tratto in direzione del capoluogo piemontese per diverse ore.

Questo ha consentito loro di rimuovere quanto caduto dall’asfalto e di effettuare i rilievi necessari . Soltanto nella mattinata di venerdì la galleria interessata è stata riaperta al traffico.





I precedenti sulla A10 e sulla A26

Non sono lontani gli ultimi due episodi analoghi verificatisi in altre due Autostrade nel nord Italia. Soltanto il giorno prima sulla A1o Genova-Ventimiglia un pezzo di una ondulina si era staccata dalla volta della galleria nei pressi di Arenzano. Anche in questo caso a segnalare l’accaduto era stato un automobilista che ha provveduto a chiamare i Vigili del Fuoco.

Il 30 dicembre 2019 invece, sulla A26 Genova-Alessandria si erano staccate due tonnellate di materiale dalla volta della galleria Bertè, senza causare danni ai mezzi in transito. Sempre sulla medesima autostrada il 9 gennaio 2020 si era staccata una parte di intonaco nella galleria Turchino.