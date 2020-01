Prosecco, schianto tra Audi e camion: 4 feriti

Un Audi A3 e un camion si sono scontrati sulla statale nei pressi di Prosecco. Nessuna vittima, solo 4 feriti, e il camion sospeso sul muretto.

Un Audi A3 e un camion alle 4.30 dell’11 gennaio si sono scontrati sulla statale nei pressi di Prosecco. Nessuna vittima, solo 4 feriti estratti dalle lamiere, ma il camion è rimasto sospeso sul muro della carreggiata.

Prosecco, schianto tra Audi e camion sulla statale

Uno scontro forte, ma per fortuna nessuna vittima. La mattina dell’11 gennaio sulla statale A1 nei pressi di Prosecco (Trieste), un Audi A3 e un camion si sono scontrati accidentalmente. Il mezzo pesante, a seguito dlel’impatto è stato deviato sulla carreggiata laterale, rimanendo fermo in sospeso sul muretto.

I vigili del fuoco e l’ambulanza hanno estratto i tre passeggeri dell’Audi e il conducente del camion grazie ad un divaricatore e cesoie del gruppo oleodinamico, permettendo ai soccorsi di trasportare i feriti all’ospedale più vicino in condizioni gravi, ma per fortuna nessuno in grave pericolo di vita.

I vigili poi hanno provveduto a riposizionare il camion sulla strada, grazie all’ausilio di un autogrù.

Nell’ultimo mese non è la prima volta che raccontiamo di questa tipologia di incidenti: lo scorso dicembre abbiamo raccontato di ben due scontri avvenuti in Veneto, in cui hanno perso la vita due donne rumene a Verona. Conto più grave, invece a Venezia, dove in un altro incidente hanno perso la vita 3 giovani di poco più di 20 anni. La polizia ha già aperto le indagini sui due casi ed è alla ricerca di immagini che possano chiarire la dinamica degli scontri, visto che le cause restano tuttora sconosciute.