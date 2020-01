Francesca Di Giovanni è il nuovo sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati: si tratta della prima donna a rivestire questo ruolo.

Papa Francesco ha nominato Francesca Di Giovanni, già sottosegretario di Stato, sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati. Si tratta della prima donna a rivestire un ruolo dirigenziale di tale rilievo in Vaticano. Dal canto suo, il Pontefice ha da sempre rimarcato la difesa del ruolo della donna e nel Sinodo dello scorso ottobre ribadiva: “Bisogna riflettere su cosa significa il ruolo della donna nella Chiesa”. Nominando Francesca sottosegretario in Vaticano ha voluto compiere un passo senza precedenti. Lo stesso cardinale Parolin, qualche anno fa, spiegava che “in teoria una donna potrebbe anche ricoprire l’ufficio di Segretario di Stato”. Questo ruolo, infatti, “non è legato ai sacramenti e al sacerdozio”.





Chi è Francesca Di Giovanni

“Anche una donna può essere a capo di un Dicastero”: Francesca Di Giovanni, infatti, è stata nominata dal Papa sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati.

Sarà la prima donna a rivestire un ruolo di dirigenza alla Santa Sede e nel dettaglio nella Terza Loggia Vaticana.

Francesca è nata nel 1953 in Sicilia, a Palermo, e ha conseguito una laurea in Giurisprudenza: dal 15 settembre 1993 è l’Officiale della Segreteria di Stato. A tale riguardo, inoltre, la Santa Sede ha spiegato che Francesca “ha svolto il suo servizio sempre nel settore multilaterale“. Quest’ultimo, secondo la nuova nominata è “un settore delicato e impegnativo che necessita di un’attenzione particolare, perché ha modalità proprie, in parte diverse da quelle dell’ambito bilaterale”. Nonostante ciò, però, Francesca non si aspettava che il Pontefice le affidasse un ruolo di tale rilievo e mostra tutta la sua sorpresa nella scoperta dell’incarico.

“Effettivamente, è la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale in Segreteria di Stato – ha proseguito -.

Il Santo Padre ha preso una decisione innovativa, certamente, che, al di là della mia persona, rappresenta un segno di attenzione nei confronti delle donne. Ma la responsabilità è legata al compito, più che al fatto di essere donna”.

Cos’è il settore multilaterale

Francesca ha spiegato brevemente quali saranno i suoi compiti da oggi, chiarendo anche che cosa sia il “settore multilaterale”. “Si può dire che tratta dei rapporti che riguardano le organizzazioni intergovernative a livello internazionale”. Tale settore “comprende la rete dei trattati multilaterali, che sanciscono la volontà politica degli Stati riguardo ai vari temi concernenti il bene comune internazionale”. Tra gli altri ambiti citati vi sono lo “sviluppo, l’ambiente, la protezione delle vittime dei conflitti, la condizione della donna e così via”. “Continuerò ad occuparmi di ciò che ho seguito fino ad ora – ha proseguito -, anche se adesso avrò il compito di coordinare il lavoro di questo settore“.