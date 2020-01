Un'improvvisa emorragia celebrale ha stroncato Samantha Lamera, morta a Martinengo 7 giorni dopo la madre.

Doppio lutto in pochi giorni per la famiglia Lamera: la 47enne Samantha è morta a Martinengo esattamente una settimana dopo la madre. Il paesino bergamasco ha appreso con dolore la tragica notizia del decesso delle due donne, uno avvenuto il 6 gennaio 2020 e l’altro il 13.

Samantha Lamera morta a Martinengo

A lungo aveva accudito la madre aiutandola ad affrontare la sua malattia e a distanza di pochi giorni è morta anche lei in pochissimo tempo a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale. Samanta si è infatti sentita male mentre si trovava in casa, alla Cascina Lamera. Immediata dunque la chiamata ai soccorsi e il trasferimento in ospedale: la donna però non ce l’ha fatta ed è deceduta a poche ore dal malore.

Addolorati i parenti per la perdita di due persone a loro care in così poco tempo.

Come riportano i quotidiani locali, i funerali di Samantha avranno luogo nel pomeriggio di mercoledì 15 gennaio a Martinengo. Un corteo partirà dalla casa dove la famiglia viveva e giungerà fino alla chiesa parrocchiale per la celebrazione della cerimonia funebre. Questa la richiesta dei parenti della vittima: “Niente fiori, ma opere di bene“.





Stando a quanto si è appreso, la donna lavorava da circa due anni come ausiliaria socio assistenziale alla “Cooperativa Serena“, una cooperativa sociale di Bergamo. In precedenza aveva lavorato in un’altra azienda di un paese vicino, Ghisalba. Dopo essersi separata dal marito si era trasferita nel piccolo paese di Martinengo dove abitava con le due sorelle e la figlia Aurora, che ha parlato della mamma come di “un angelo“.