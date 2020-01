Grande paura a Carrara dove un blocco di marmo è caduto dal camion che lo trasportava finendo su un'auto che arrivava dalla direzione opposta.

Grande paura durante le prime ore del mattino di giovedì 16 Gennaio 2020. La vicenda è successa nella città di Carrara, in Toscana. Intorno alle 9, all’altezza della rotatoria di Turigliano, un blocco di marmo è caduto accidentalmente dal mezzo pesante che lo trasportava ed è finito contro un’auto che viaggiava in direzione opposta.

La donna che era al volante dell’utilitaria è rimasta ferita a causa dell’impatto del blocco sulla sua auto. Immediatamente sul posto si sono recati i medici del pronto soccorso del Noa, intervenuti per prestare le prime cure alla conducente. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. In ogni caso, la donna, per precauzione si trova attualmente in ospedale dove è stata sottoposta ad ulteriori esami per verificare il suo stato di salute.

Le conseguenze potevano essere ben peggiori.

Oltre a loro, sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e la polizia municipale. Quest’ultima si è fermata per dirigere il traffico e cercare di riportare alla normalità la circolazione sul tratto di strada interessato dall’incidente.





Blocco di marmo cade dal camion

Le forze dell’ordine hanno inoltre effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Molto utili, in questo caso, anche le testimonianze della donna ferita e dell’uomo al volante del camion. Probabilmente, la causa della caduta è da ricercare in una scorretta legatura della merce presente sul rimorchio del mezzo pesante. I Vigili del Fuoco hanno poi lavorato per poter rimuovere l’auto incidentata dalla strada e ripristinare la corretta viabilità.