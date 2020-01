Una ragazza è morta a causa di una meningite improvvisa mentre si trovava in Sardegna con la sua famiglia.

Nuovo caso di meningite in Italia, questa volta in Sardegna dove una ragazza di 14 anni è morta dopo tre giorni di agonia. La giovane era tornata nell’isola per trascorrere le vacanze di Natale dopo i mesi trascorsi a Londra, città in cui studiava danza presso la prestigiosa Royal Ballet Academy.

Ragazza morta di meningite in Sardegna

Valentina Sanna, questo il nome della vittima, stava passando dei giorni in compagnia della sua famiglia quando il 26 dicembre 2019 si è sentita male. Ha iniziato ad avere un forte mal di testa seguito dalla febbre e dai sintomi tipici di una normale influenza. Le sue condizioni però sono repentinamente peggiorate tanto da essere portata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato una meningite.

Dopo 72 ore di agonia, la giovane non ce l’ha fatta ed è deceduta.

Sconvolto e devastato il padre Alberto così come la madre e le due sorelle, che non si aspettavano minimamente quanto successo. La famiglia deciso di donarne i suoi organi che hanno già contribuito a salvare quattro persone. “Un sollievo per noi sapere che il suo sacrificio è servito a dare una nuova vita ad altri pazienti“, ha affermato il padre.

Costui ha poi aggiunto di aver deciso di creare un’associazione benefica che aiuta i giovani appassionati di danza e poco abbienti ad avere lezioni di ballo gratuite. Era infatti questa la grande passione di Valentina a cui si dedicava sin dall’infanzia, inizialmente presso la Procter Dance Academy di Crosby e successivamente alla Royal Ballet School di Londra.





Il cordoglio della scuola di danza

La Procter Dance Academy ha fatto giungere alla famiglia un messaggio di cordoglio, condiviso anche sulla pagina Facebook.

Questo ciò che hanno scritto: “Non ci sono parole per descrivere come ci sentiamo ma mandiamo i nostri più profondi affetti, pensieri e preghiere alla sua famiglia per questo momento estremamente triste“. Nel definirla una ragazza talentuosa e appassionata a cui sono onorati di aver insegnato, hanno aggiunto che non la dimenticheranno mai e continueranno a danzare per lei.